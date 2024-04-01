İñigo Martínez, genç bir taraftarla öfkeli bir tartışmaya girdi

Geçen yaz bedelsiz olarak Barça'ya transfer olan İñigo Martínez, genç taraftarla yol ortasında öfkeli bir tartışmaya girdi.
32 yaşındaki Barcelona yıldızı, trafikte genç bir çocuğun hakaretlerine maruz kaldı. Martinez, daha sonra taraftarla burun buruna geldi. Martínez, yaklaşık 20 saniye boyunca İspanyolca konuştu. Bir rapora göre Martinez genç taraftara, "Bu bana aptal dediğiniz veya bana hakaret ettiğiniz son kez" dedi.
Defans oyuncusu Martínez, geçen yaz bedelsiz transferle Barcelona'ya katıldı. Bu sezon, 19 maçta forma giydi ve İspanya milli takımında da 21 kez oynadı.
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor. Rize'de oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı için takım, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Milli takım, Karadağ maçından puan alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yaptığı sevklerle ilgili olarak açıklama yaparak, TFF'yi istifaya davet etti.
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan olaylı maçın ardından bugün açıklanan PFDK sevkleri ile ilgili 'Yolun Sonu' başlıklı bir açıklama metni yayımladı. Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar eleştirilerek, Türk futbolunun yeniden saygınlığa, adil rekabete ve itibarını geri kazanmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı. Kulüp, taraflı yapının devam etmesine razı olmadığını belirterek, kanun ve kural tanımayan bu yapının görevi bırakmasını talep etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maçlar oynandı. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı ve hazırlıklar yarın akşam yapılacak idmanla tamamlanacak.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Türkiye genelinde 12 üniversiteden toplam 183 sporcunun katıldığı şampiyonada, MSKÜ Kadın Hokey Takımı üstün performansıyla ikinci oldu. Takım sorumluları ve sporcular, başarılarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti ve bir sonraki organizasyonda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bilet satışları ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımın hedeflerini ve maçlarını değerlendirdi.
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