Bartın Üniversitesi futbolda ikincilik kupasının sahibi oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi futbolda ikincilik kupasının sahibi oldu

30.03.2022 17:35
Bartın Üniversitesi futbolda ikincilik kupasının sahibi oldu

Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Üniversiteler Futbol 1. Lig'de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Üniversiteler Futbol 1. Lig'de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Üniversiteler Futbol 1. Lig müsabakaları Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde tamamlandı. 19 üniversitenin mücadele ettiği karşılaşmalarda Bartın Üniversitesi Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı.

Aralarında uluslararası öğrencilerin de olduğu sporcuları tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak 'Türk Sporu'na değer katmaya devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösterirken elde edilen başarılarla da gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki genç sporcularımız yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi Futbol Takımını elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, öğrencilerimize değer katan çalışmalarıyla akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi futbolda ikincilik kupasının sahibi oldu
Bartın Üniversitesi futbolda ikincilik kupasının sahibi oldu

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Bartın Üniversitesi, Üniversiteler, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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