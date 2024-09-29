Başakpınarspor, İlbeyspor\'u 1-0 Yendi

Spor

Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Başakpınarspor, 3. hafta maçında karşı karşıya geldiği İlbeyspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Lige Yemlihaspor yenilgsi ile başlayan Başakpınar U-14 takımı son iki haftada aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çekiyor. Ligin ikinci haftasında Kalespor ile karşılaşan mavi beyazlı takımı sahadan 1-0 galip ayrıldı. Başakpınarspor, ligin 3. haftasında ise dün İlbeyspor ile mücadele etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Şevki Kuramaz'ın golü ile 1-0 yenen ekip, böylece ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

Bu sonuç ile Başakpınarspor puanını 6'ya çıkartırken, İlbeyspor ligin üçüncü haftasında da galibiyet ile tanışamadı. - KAYSERİ