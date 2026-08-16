Başakşehir 1-0 Kocaelispor: İlk Yarının Özeti - Son Dakika
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Başakşehir 1-0 Kocaelispor: İlk Yarının Özeti

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Başakşehir, Kocaelispor'u 1-0 geride bıraktı. Operi'nin golüyle avantaj sağladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bertuğ Yıldırım

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Zoukrou, Haidara, Show, Berkan Kutlu, Rudi Baku, Tayfur Bingöl, Agyei, Rivas

Gol: Dk. 14 Operi (Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 31 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Operi, düzgün bir vuruşula meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Başakşehir'in golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak topa kafayla vuran Emin Bayram, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonda rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

İlk yarıyı Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Kocaelispor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir 1-0 Kocaelispor: İlk Yarının Özeti - Son Dakika

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