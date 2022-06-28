Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'nun 1 yıllığına Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'a kiralandığını açıkladı.
İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
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