Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi - Son Dakika
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Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi

12.03.2022 23:48
Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi

TFF, Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 16.00'da gerçekleşmesi beklenen Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi sebebiyle pazartesi gününe ertelendiğini duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, pazar günü oynanması planlanan mücadelenin olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendiği belirtildi.

ANTALYASPOR, İSTANBUL'A GELEMEDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi - Son Dakika


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