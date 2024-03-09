Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Yılport Samsunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Çağdaş Atan Leo Dubois ve Leo Duarte'nin yerine Hamza Güreler ve Ömer Ali Şahiner'e ilk 11'de şans verdi.
Başakşehir sahaya, Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.
RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Philippe Keny, Dimitris Pelkas, Mahmut Tekdemir, Yasin Yağız Dilek, Onur Ergün, Josef de Souza, Serdar Gürler, Emirhan İlkhan ve Joao Figueiredo yer aldı.
Üç oyuncu sakat
RAMS Başakşehir'de 3 oyuncu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Leo Duarte ve Ousseynou Ba bu mücadelede forma giyemedi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Antalyaspor maçına 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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