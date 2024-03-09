Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Uzun zamandan sonra istediğimiz 5. sıraya yerleşmiş bulunuyoruz' - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Uzun zamandan sonra istediğimiz 5. sıraya yerleşmiş bulunuyoruz'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı oyunu tamamen kontrol altına aldıklarını ve 5. sıraya yerleştiklerini söyledi. Atan, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında da bilgi verdi.

09.03.2024 22:10  Güncelleme: 22:13
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Başakşehir, Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı oyunu tamamen kontrol altına aldıklarını söyleyerek, "Uzun zamandan sonra sezon başından beri istediğimiz ve yanıp tutuştuğumuz 5. sıraya maç fazlasıyla olsa da yerleşmiş bulunuyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün 500. maçına çıkan Mahmut Tekdemir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Atan, "Sanırım Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'dan sonra Süper Lig'de bir takımda en fazla forma giyen futbolcu oldu. Ona teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu kulübe kurulduğundan beri, alt yapısından çıkıp emekler vermiş. Başakşehir'in efsanesi olmuş bir futbolcudur. Hem başkanımızın hem de yönetimimizin çok değer verdiği, bizim de çok önemsediğimiz değerli bir oyuncu. Oynasa da oynamasa da bize buna sene çok destek oldu. Sezon başında zor bir ameliyattan çıkmıştı. Onu tebrik etmek istiyorum. İnşallah oynayabildiği kadar oynar ve sonrasında Başakşehir çatısı altında başarılarına devam eder. Bugün gerçekten maçı çok hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça iyi giriş yaptık, 15-20 dakika çok ciddi ataklarımız var. Kornerde direkten dönen, boş kaleye pozisyonlar, finalleri iyi yapamadığımız pozisyonlar var. Golü bulsaydık maçı koparabilirdik. Antalyaspor çok ciddi bir rakip. Kulübe anlamında güçlü değildir ama sahada olan oyuncular çok güçlü oyuncular. İkinci yarı oyunu tamamen domine ettiğimizi söyleyebilirim. Son pası ve vuruşu yapamadığımız çok pozisyon var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Uzun zamandan sonra sezon başından beri istediğimiz ve yanıp tutuştuğumuz 5. sıraya maç fazlasıyla olsa da yerleşmiş bulunuyoruz. Çok uzun bir yol bizim için. Süreç devam diyor. 9 tane final maçımız var. İlki haftaya Ankaragücü karşısında olacak" ifadelerini kullandı.

"Milli aradan sonra inşallah tam kadro yolumuza devam edeceğiz"

Sakatlıkları bulunan Leo Duarte, Ousseynou Ba ve Leo Dubois'in durumlarının nasıl olduğuyla ilgili yöneltilen soruya Çağdaş Atan, "Duarte için bu maçın sonucu da önemliydi. Bu hafta riske etmeyebiliriz. Çok önemli bizim için. Geçen hafta risk aldık maçın öneminden dolayı. Bizim için çok önemli geçen hafta fedakarca oynadı. Kazanmamız da bizim için teselli oldu. Milli araya gireceğimiz için riske etmeye biliriz. Dubois'i yüzde 50 görüyorum. Ba, bu pazartesi gününden itibaren bizimle olacak. Milli aradan sonra inşallah tam kadro yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bazı aksilikler fırsata dönüyor bazı oyuncular için. Hamza'dan bahsedebiliriz. Oynadığı maçlarda çok iyi oynadı, akademimize teşekkür ederim böyle iyi bir oyuncuyu bize kazandırdıkları için. İyi bir stoper, 18 yaşında, ayakları iyi, algısı açık, gelişmeye açık, hızı bir stoper için fena değil. Onu da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum" diye cevapladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Uzun zamandan sonra istediğimiz 5. sıraya yerleşmiş bulunuyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Uzun zamandan sonra istediğimiz 5. sıraya yerleşmiş bulunuyoruz' - Son Dakika
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