Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti

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UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, hak ettikleri bir maçı kazanamadıklarını ve Avrupa kupalarına veda ettikleri için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Bizim için çok üzücü bir son oldu. Özellikle 1-1'e kadar ki 82-83 dakikayı harika oynadık, ilk yarı sadece bir pozisyon verdik ve oyunu kontrol ettik. İstediğimiz hücumları gerçekleştirdik. Sadece ceza sahasında biraz panik yaptık, golü çok daha erken bulabilirdik, sonlara doğru tam da zamanında golü bulduk. Oyun tamamen kontrolümüzdeyken, çok uzaktan bir duran toptan kötü bir gol yedik. 1-1'den sonra oyunu riske attık." ifadelerini kullandı.

"Oyunun bize geldiği anda kalecinin harika bir kurtarış yaptığı pozisyonla maalesef Avrupa kupalarına veda ettik." sözlerini kullanan Atan, "Tecrübe anlamında çok fazla şeyi cebimize koyduk ama bizim bu halimizle, bu takımımızla bu gruptan çıkmamız gerekiyordu. Final oynama şansını elde ettik ama maalesef maçı kazanamadık. Bence hak etmiştik ama maalesef olmadı. Şimdi ayağa kalkma zamanı, üç cezalı oyuncumuzun olduğu çok önemli bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. Oraya hazırlanıp tekrar seneye buraya dönmek istiyorsak ligde iyi sonuçlar almamız gerekiyor. İlk hedefimiz pazartesi günkü Kasımpaşa maçı olacak." şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan, play-off'a çıkmaları halinde önlerinin açık olduğu yönündeki yorum üzerine "Açıkçası ona bakmamıştım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama bu bilgi şu an bizi daha çok üzüntüye sevk etti. Dün de söyledim benim aslında hayallerim çok daha büyüktü, bugün burayı geçmemiz gerekiyordu. Geçemediğimiz için orada bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Cercle Brugge'ün teknik direktörü Ferdinand Feldhofer ise basın toplantısında, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Konferans Ligi'nin son maçında iyi bir sonuç aldık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maç iki takım için de gidip geldi ama attığımız golle ilk 8'de lig aşamasını tamamladık. Son dakikada kalecimizin yaptığı kurtarış harikaydı." değerlendirmesinde bulundu.