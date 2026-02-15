Başakşehir Beşiktaş'a 3-2 Kaybetti

(İSTANBUL) - Başakşehir, Süper Lig'in 22'nci haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Rams Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Başakşehir, 36. dakikada Davie Selke'nin attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 43.dakikada Oh Hyeon Gyu ve 58. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 yaptı ve öne geçti. 88. dakikada Başakşehir, Bertuğ Yıldırım'ın kaydettiği golle skora dengeyi getirdi ve durumu 2-2 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90 artı 6. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan geldi. Beşiktaş bu golle Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.