Başakşehir, Braunschweig ile 0-0 Berabere Kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Alman ekibi Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı.
Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde kamp yapan Başakşehir, hazırlık maçında Jenbach Stadı'nda Almanya ekibi Braunschweig ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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