Başakşehir, Brugge ile Maç İçin Hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın Belçika ekibi Cercle Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Jan Breydel Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
İstasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Philippe Keny ve Joao Figueiredo, Brugge'deki antrenmanda takımla çalıştı.
İdman öncesinde Başakşehir teknik heyeti ve futbolcular Jan Breydel Stadı'nda takım fotoğrafı çektirdi.
Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
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