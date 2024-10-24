İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında bu akşam deplasmanda Slovenya ekibi Celje ile karşı karşıya gelecek.
Celje Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak olan müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi yönetecek.
Maç öncesi ilk 11'ler şöyle;
CELJE: Rozman, Juanjo Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys
BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Piatek
Son Dakika › Spor › Başakşehir Celje ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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