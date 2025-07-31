Başakşehir, Cherno More'yi 4-0 Geçerek Tura Yükseldi

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, konuk ettiği Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol kanattan Ivan Brnic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kurtardı.

80. dakikada sol taraftan Olivier Kemen'in kullandığı kornerde arka direkte Christopher Operi'nin kafa vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 4-0

87. dakikada sol taraftan Christopher Operi'nin yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Olivier Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 77), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 67), Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 68), Miguel Crespo, Ivan Brnic (Davie Salke dk. 68), Nuno da Costa (Eldor Shomurodov dk. 58)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Yağız Dilek, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Cherno More: Plamen Illiev, Asen Donchev (Dani Martin dk. 46), Zhivko Atanasov, Rosen Stefanov (Asen Chandarov dk. 46), Vlatko Drobarov, Tsvetomir Panov, Junior Weslen (Joao Pedro dk. 46), Vasil Panayotov, David Teles (Dimitar Tonev dk. 90+2), Georgi Lazarov, Celso Sidney (Nikolay Zlatev dk. 79)

Yedekler: Antoan Manasiev, Kristian Tomov, Martin Milushev, Phellipe, Nikolay Kostadinov, Bandaro, Petar Marinov

Teknik Direktör: Ilian Iliev

Goller: Ivan Brnic (dk. 17), Miguel Crespo (dk. 31), Nuno da Costa (dk. 36), Christopher Operi (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Junior Weslen, Tsvetomir Panov, Vasil Panayotov (Cherno More) - İSTANBUL