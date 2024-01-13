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Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelede Başakşehir, Deniz Türüç, Piatek ve Figueiredo'nun attığı gollerle galip geldi.

Başakşehir, Corendon Alanyaspor\'u 3-2 mağlup etti
13.01.2024 - 18:09,
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 90+1 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan (Dk. 81 Onur Ergün), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 74 Emirhan İlkhan), Figueiredo, Piatek (Dk. 90+1 Keny)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 60 Sisto), Eduardo (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Cordova

Goller: Dk. 2 Cordova, Dk. 61 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek, Dk. 58 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Richard (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor'un kaptanı Novais'ten topu kapan Figueiredo'nun ceza sahası önünden dönerek yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Hadergjonaj'ın gelişine şutunda, Başakşehir savunmasından seken top ceza sahasında uygun pozisyondaki Richard'ın önünde kaldı. Richard'ın sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

Mücadeleyi Başakşehir, 3-2 kazandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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