Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 90+1 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan (Dk. 81 Onur Ergün), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 74 Emirhan İlkhan), Figueiredo, Piatek (Dk. 90+1 Keny)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 60 Sisto), Eduardo (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Cordova
Goller: Dk. 2 Cordova, Dk. 61 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek, Dk. 58 Figueiredo (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor'un kaptanı Novais'ten topu kapan Figueiredo'nun ceza sahası önünden dönerek yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Hadergjonaj'ın gelişine şutunda, Başakşehir savunmasından seken top ceza sahasında uygun pozisyondaki Richard'ın önünde kaldı. Richard'ın sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
Mücadeleyi Başakşehir, 3-2 kazandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika