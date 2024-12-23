Başakşehir'de 5 Değişiklik! - Son Dakika
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Başakşehir'de 5 Değişiklik!

Başakşehir\'de 5 Değişiklik!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

23.12.2024 20:47
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Jerome Opoku, Ousseynou Ba ve Deniz Türüç, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı. Çağdaş Atan, Deniz Dilmen ve Davidson'u da yedek kulübesine çekti. Bu 5 oyuncunun yerine Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Patryk Szysz, Hamza Güreler ve Joao Figueiredo ilk 11'de sahaya çıktı.

Çağdaş Atan, Kasımpaşa karşısında Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Szysz, Figueiredo ve Piatek ilk 11'ini sahaya sürdü.

Başakşehir'de 3 sakat

Turuncu-lacivertli ekipte üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı.

Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler ve Philippe Keny, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Çağdaş Atan, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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