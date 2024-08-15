Başakşehir Fatih Terim Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir Fatih Terim Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ağırladığı Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

15.08.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 83 Hamza Güreler), Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen (Dk. 53 Berkay Özcan), Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç (Dk. 74 Lima), Davidson (Dk. 73 Figueiredo), Piatek (Dk. 83 Keny)

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava (Dk. 73 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 62 Otar Mamageishvili), Nonikashvili (Dk. 84 Khachidze), Gizo Mamageishvili (Dk. 84 Dadiani), Tabatadze (Dk. 62 Akhvlediani), Cheickne

Goller: Dk. 50 Piatek, Dk. 61 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Gizo Mamageishvili, Dk. 41 Nonikashvili, Dk. 44 Jgerenaia, Dk. 60 Kokhreidze, Dk. 69 Akhvlediani, Dk. 72 Jinjolava (Iberia Tiflis)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ağırladığı Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasını da 1-0 kazanmıştı.

48. dakikada RAMS Başakşehir önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kemen'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Piatek, sağ çaprazdan topu arka direğe doğru gönderdi. Pelkas'ın altıpasın önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

50. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın noktada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen, ön direkte topu arkaya aşırdı. Piatek'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

61. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Pelkas geçti. Yunan oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Makaridze'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ve Iberia Tiflis'i eleyen RAMS Başakşehir, organizasyonda adını play-off turuna yazdırdı.

Kaynak: AA

Fatih Terim, Başakşehir, Gürcistan, Konferans, Tiflis, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Fatih Terim Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 23:31:08. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir Fatih Terim Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement