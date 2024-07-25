Başakşehir Fatih Terim, UEFA Konferans Ligi'nde La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic (Karadağ)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku (Dk. 46 Hamza Güreler), Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 76 Aleksic), Pelkas (Dk. 61 Djalo), Davidson (Dk. 61 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 61 Piatek)
La Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Cicarelli (Dk. 65 Toccaceli), Nicola Mazzotti, Guerri (Dk. 81 Portaccio), Modugna (Dk. 46 Olcese), Semprini (Dk. 81 Semeraro), Casolla (Dk. 70 Felipe)
Goller: Dk. 5 Berkay Özcan, Dk. 13 Davidson, Dk. 29 ve Dk. 49 Figueiredo, Dk. 43 Kemen, Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 58 Greco (La Fiorita)
Sarı kartlar: Dk. 56 Nicola Mazzotti, Dk. 74 Greco (La Fiorita), Dk. 73 Djalo (RAMS Başakşehir)
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.
49. dakikada Başakşehir farkı 5'e yükseltti. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.
58. dakikada La Fiorita farkı 4'e düşürdü. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Greco, ceza sahasında sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 5-1.
71. dakikada Başakşehir 6. golünü attı. Çalımlarla ilerleyen Serdar Gürler, rakip ceza sahası önünde uygun pozisyonda olan Piatek'e pasını attı. Topu düzelten Piatek, ayak içiyle meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 6-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir karşılaşmayı 6-1 kazandı.
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