Başakşehir-Fenerbahçe Maçı: Çağdaş Atan\'dan tek değişiklik, İsmail Kartal\'dan 2 değişiklik

- Çağdaş Atan'dan tek değişiklik

- İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

-Djiku kadroda

-Krunic ligde ilk kez 11'de

-Bonucci yer almadı

-Sarı-lacivertlilerde 8 eksik

-Taraftarlar yalnız bırakmadı

-Montella tribünde

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Anıl Usta üstlendi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Cezalı olan Opoku'nun yerine Ousseynou Ba'ya görev verdi. Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Deniz Türüç, Ömer Ali, Berkay, Figueiredo, Piatek."

İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz haftada konuk ettiği Samsunspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Bonucci'nin yerine Serdar Aziz'e, Fred'in yerine ise Krunic'e forma verdi. Kartal mücadeleye şu 11'le çıktı: " Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

DJIKU KADRODA

Fenerbahçe'de Ganalı futbolcu Alexander Djiku, Başakşehir maçı kadrosunda yer aldı.

Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından Alexander Djiku, İstanbul'a dönerek Başakşehir karşılaşmasında yer aldı. Mücadeleye yedek soyunan Djiku, sarı lacivertli takımın 4 maçında yer almamıştı.

KRUNIC LİGDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic, ligde ilk kez 11'de yer aldı.

Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan maçta 11'de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde ise son bölümde oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe'nin yeni transferi, Başakşehir karşılaşmasında ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Krunic'e görev verdi.

BONUCCI YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli futbolcunun hafif sakatlık yaşadığı ve bu sebeple Başakşehir mücadelesi kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Başakşehir maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel, sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Fred ve Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Luan Peres yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynana maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurarak tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti. İtalyan teknik adam mücadeleyi tribünden izledi.