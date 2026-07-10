Başakşehir FK Avusturya Kampında İki Hazırlık Maçı Yaptı

RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli ekip, kamp kapsamında Avusturya temsilcisi SV Ried ile oynadığı ilk hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. RAMS Başakşehir'in golünü Davie Selke kaydetti.
RAMS Başakşehir, günün ikinci hazırlık maçında ise farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Mücadeleyi SV Ried 2-1 kazanırken, turuncu-lacivertli ekibin golü Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
RAMS Başakşehir FK, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
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