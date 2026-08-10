Başakşehir FK Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Başakşehir FK, Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.
İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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