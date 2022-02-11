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Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika

Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır

11.02.2022 19:54
Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika Spor


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