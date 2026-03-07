Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 Yendi

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 25'inci haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Fayzullayev, Selke 11'i ile çıkarken konuk ekip Göztepe ise Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan ile sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK 13'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti. Fayzullayev'in sol kanattan ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği topu kontrol eden Şahiner, topu ağlara gönderdi: 1-0. Duarte 34'üncü dakikada Jeferson'la girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Duarte, yerini 35'inci dakikada Kazımcan'a bıraktı. 39'uncu dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ogün Bayrak'ın Kazımcan'dan sıyrılıp ceza sahası yayına yakın bulunan Antunes'e gönderdiği pasa çok sert vuran Antunes fileleri havalandırdı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir FK, 69'uncu dakikada Ivan Brnic'in golüyle tekrar öne geçti. Miroshi'nin uzaklaştırmak istediği topu Yusuf Sarı kontrol ederek Brnic'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girip sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-1. Maçın son dakikalarında Bokele, girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kaldı. Bir süre yerde tedavisi yapılan Bokele, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle oyundan çıkartıldı. Bu oyuncunun yerine ise Taha Altıkardeş oyuna dahil oldu. Mücadele RAMS Başakşehir FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.