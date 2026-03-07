Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 Yendi

07.03.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 25'inci haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Fayzullayev, Selke 11'i ile çıkarken konuk ekip Göztepe ise Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan ile sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK 13'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti. Fayzullayev'in sol kanattan ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği topu kontrol eden Şahiner, topu ağlara gönderdi: 1-0. Duarte 34'üncü dakikada Jeferson'la girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Duarte, yerini 35'inci dakikada Kazımcan'a bıraktı. 39'uncu dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ogün Bayrak'ın Kazımcan'dan sıyrılıp ceza sahası yayına yakın bulunan Antunes'e gönderdiği pasa çok sert vuran Antunes fileleri havalandırdı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir FK, 69'uncu dakikada Ivan Brnic'in golüyle tekrar öne geçti. Miroshi'nin uzaklaştırmak istediği topu Yusuf Sarı kontrol ederek Brnic'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girip sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-1. Maçın son dakikalarında Bokele, girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kaldı. Bir süre yerde tedavisi yapılan Bokele, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle oyundan çıkartıldı. Bu oyuncunun yerine ise Taha Altıkardeş oyuna dahil oldu. Mücadele RAMS Başakşehir FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada
Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Beyaz Saray’dan ABD’nin İran saldırılarına “GTA“ montajlı video paylaşımı Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Ateş açtılar 2 Suriye askeri hayatını kaybetti Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

18:27
Aylardır beklenen gün geldi çattı İşte dev derbinin ilk 11’leri
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 19:34:55. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.