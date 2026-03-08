Başakşehir Göztepe'yi 2-1 Yendi

(İSTANBUL)- Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği maçı Başakşehir 2-1 kazandı.
Ev sahibi Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada İvan Brniç kaydetti. Konuk takım Göztepe'nin tek golü ise 39. dakikada Alexis Antunes'ten geldi.
