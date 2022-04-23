Başakşehir, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika
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Başakşehir, Hatayspor maçına hazır

23.04.2022 12:09
Başakşehir, Hatayspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Turuncu-laciverlilerde tek hedef 3 puan.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, yarın saat 16.00'da Hatayspor'u ağırlayacak. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan İstanbul temsilcisi, rakibini kayıpsız geçerek ligde 3 maçlık yenilmezlik serisini 4'e çıkarmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 54 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Konuk ekip Hatayspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile aldığı 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 4. randevu

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir, bu maçlarda rakibine karşı bir kez üstünlük kurarken konuk ekip 2 kez galip geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul temsilcisinin 4 golüne Hatayspor 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakadan Başakşehir 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olmuştu.

Ceza sınırında 8 oyuncu var

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hatay temsilcisinde de Mame Diouf, Sam Adekugbe, Mehdi Boudjemaa, Munir, Simon Falette ceza sınırında bulunan oyuncular.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Hatayspor maçına hazır
Başakşehir, Hatayspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Hatayspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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