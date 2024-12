Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır

Spor

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Heidenheim maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Heidenheim ile yarın saat 20.45'te sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını ifade eden Atan, "Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız. Final gibi bir maç ama bunu buraya kendimiz getirdik. Avrupa'da kazanmamız gereken iki maçı kazanamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Özellikle Petrocub maçındaki son saniye golü çok canımızı acıttı ama bunları telafi etmek için çok güzel bir şans önümüze geldi. Sezona çok iyi başlayan, lige çok iyi başlayan, Konferans Ligi'ne iyi başlayan ve şu an 9 puanla ilk 8 potasına çok yakın bir Heidenheim ama son 8 maçında kazanamayan, ligde de şu an düşme potasında yer alan bir takımla karşılaşacağız. Bundesliga takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Fiziksel olarak çok güçlüler ama bir o kadar da zaaflı yönleri olduğunu söyleyebilirim. Analizimizi ve son antrenmanımızı yapıp maça yüzde 100 hazır kampa gireceğiz. Yarın aklımızla kalbimizle ne varsa verip bu maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki haftaki Cercle Brugge maçını final haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezona iyi başlayan takımların sonraki süreçte problem yaşayabildiklerinden bahseden Çağdaş Atan, "Sezona iyi başlayan takımların uzun süreli periyotlarda performans düşüklüğü yaşadığını görüyoruz. Sezona nasıl girdiğiniz ve hazırlandığınızla alakalı olabilir. Çoğu takım bu problemleri yaşıyor. Konferans Ligi'nde varız dememiz için çok güzel bir maç. Bu maçı gerçekten çok istiyoruz, oyuncularım ve biz hazırız. Son iki maçımızı kazanmamız bize ekstra moral verdi. Son iki maçta oynadığımız oyun kusursuza yakındı, bu yarına daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Umarım yarın aklımızdakileri sahaya getiririz. Galibiyet, Türk futbolu için de önemli. Ülkemize puan kazandırırız" diye konuştu.

Yarın oynanacak müsabakadaki eksik oyuncularla ilgili bilgi veren Atan, "Ba cezalı bildiğiniz gibi. Uzun süredir Ömer Ali ve Serdar yok. Szysz, Djalo ve Ömer Faruk kurallardan dolayı listemizde yok. Yarın 6 eksikle sahada olacağız. Sağlam 14-15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan çok daha iyidir. Biz savaşmaya hazırız. Kazınıp perşembe günü final maçı oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.