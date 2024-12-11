Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır

Geniş Video İzle

Çağdaş Atan, Heidenheim maçının final niteliğinde olduğunu belirtti, galibiyet hedefliyoruz.

11.12.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çağdaş Atan: "Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Konferans Ligi'nde varız dememiz için çok güzel bir maç"

"Sağlam 14-15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan çok daha iyidir"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Heidenheim maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Heidenheim ile yarın saat 20.45'te sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını ifade eden Atan, "Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız. Final gibi bir maç ama bunu buraya kendimiz getirdik. Avrupa'da kazanmamız gereken iki maçı kazanamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Özellikle Petrocub maçındaki son saniye golü çok canımızı acıttı ama bunları telafi etmek için çok güzel bir şans önümüze geldi. Sezona çok iyi başlayan, lige çok iyi başlayan, Konferans Ligi'ne iyi başlayan ve şu an 9 puanla ilk 8 potasına çok yakın bir Heidenheim ama son 8 maçında kazanamayan, ligde de şu an düşme potasında yer alan bir takımla karşılaşacağız. Bundesliga takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Fiziksel olarak çok güçlüler ama bir o kadar da zaaflı yönleri olduğunu söyleyebilirim. Analizimizi ve son antrenmanımızı yapıp maça yüzde 100 hazır kampa gireceğiz. Yarın aklımızla kalbimizle ne varsa verip bu maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki haftaki Cercle Brugge maçını final haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konferans Ligi'nde varız dememiz için çok güzel bir maç"

Sezona iyi başlayan takımların sonraki süreçte problem yaşayabildiklerinden bahseden Çağdaş Atan, "Sezona iyi başlayan takımların uzun süreli periyotlarda performans düşüklüğü yaşadığını görüyoruz. Sezona nasıl girdiğiniz ve hazırlandığınızla alakalı olabilir. Çoğu takım bu problemleri yaşıyor. Konferans Ligi'nde varız dememiz için çok güzel bir maç. Bu maçı gerçekten çok istiyoruz, oyuncularım ve biz hazırız. Son iki maçımızı kazanmamız bize ekstra moral verdi. Son iki maçta oynadığımız oyun kusursuza yakındı, bu yarına daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Umarım yarın aklımızdakileri sahaya getiririz. Galibiyet, Türk futbolu için de önemli. Ülkemize puan kazandırırız" diye konuştu.

"Sağlam 14-15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan çok daha iyidir"

Yarın oynanacak müsabakadaki eksik oyuncularla ilgili bilgi veren Atan, "Ba cezalı bildiğiniz gibi. Uzun süredir Ömer Ali ve Serdar yok. Szysz, Djalo ve Ömer Faruk kurallardan dolayı listemizde yok. Yarın 6 eksikle sahada olacağız. Sağlam 14-15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan çok daha iyidir. Biz savaşmaya hazırız. Kazınıp perşembe günü final maçı oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Konferans, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
09:15 Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 22:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.