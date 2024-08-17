Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemi belli oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.

17.08.2024 15:16
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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Al-Emara düdük çalacak. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Peiman Simani olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Sören Storks oturacak. Storks'a AVAR olarak Patrick Hanslbauer eşlik edecek.

Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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