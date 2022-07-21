Başakşehir'in yeni transferleri ilk kez resmi maçta forma giydi - Son Dakika
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Başakşehir'in yeni transferleri ilk kez resmi maçta forma giydi

21.07.2022 22:45
Başakşehir'in yeni transferleri ilk kez resmi maçta forma giydi

Medipol Başakşehir'in kadrosuna yeni kattığı futbolcular Lucas Biglia, Patryk Szysz ve Mounir Chouiar, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında oynanan Maccabi Netanya müsabakasında görev alarak, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkmış oldu.

Medipol Başakşehir'in kadrosuna yeni kattığı futbolcular Lucas Biglia, Patryk Szysz ve Mounir Chouiar, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında oynanan Maccabi Netanya müsabakasında görev alarak, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkmış oldu.

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri sahaya ilk kez çıktı. Turuncu-lacivertli takımın renklerine yeni bağladığı Biglia, Mounir ve Szysz UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya'ya karşı forma giydi. Lucas Biglia müsabakaya ilk 11'de başlarken, 57. dakikada Mounir Chouiar, Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi. Bir diğer yeni transfer Patryk Szysz ise 76'da Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil oldu. Böylece turuncu-lacivertli takıma yeni katılan 3 isim Maccabi Netanya müsabakası ile ilk kez resmi bir karşılaşmada görev almış oldu.

Patryk Szysz ilk resmi maçında ilk gol

Medipol Başakşehir'in Polonya takımlarından Zaglebie Lubin'den kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Maccabi Netanya karşısında ilk resmi maçına çıkarken, turuncu-lacivertli forma ile de ilk kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Maçın 76. dakikasında çıkan Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, oyuna girdikten 5 dakika sonra 81'de rakip fileleri havalandırmayı başararak, skoru 1-1 yaptı. Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Szysz, böylece görev aldığı ilk resmi maçında golle tanışmış oldu. - İSTANBUL

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Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı UEFA Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Maccabi Netanya: 1 (Maç devam ediyor) UEFA Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Maccabi Netanya: 1 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

Maccabi Netanya, Lucas Biglia, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in yeni transferleri ilk kez resmi maçta forma giydi - Son Dakika

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