Başakşehir-Inter Turku Maçını Munuera Yönetecek

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Başakşehir-Inter Turku karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.