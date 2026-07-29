Başakşehir, Inter Turku\'ya Hazır

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Veritas Stadı'nda, teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı UEFA listesinde yer almamasına rağmen Turku'ya gelen Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca da takip etti.

Veritas Stadı'nda oynanacak Inter Turku-Başakşehir mücadelesi, yarın saat 19.00'da başlayacak.