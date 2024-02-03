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Başakşehir, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Başakşehir, İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçta dakikalar içinde Figueiredo ve Piatek'in golleri dikkat çekti.

03.02.2024 16:53
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçta dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmadığı topa altıpas gerisinden Figueiredo'nun yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi sonrası meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

18. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp az farkla kornere çıktı.

29. dakikada ceza yayı sağından Sambissa'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

33. dakikada Ba'nın pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada Emirhan İlkhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Figueiredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanına dışarı gitti.

36. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Figueiredo, attığı pasta ceza yayı gerisinde Deniz Türüç topla buluştu. Bu oyuncunun savunmanın arkasına pasında kaleci Alp Arda'yı da geçen Piatek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Deli'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey

Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Aleksic, Keny, Abeid, Kemen, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar, Rroca, Traore

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Vefa Temel, Kubilay Köylü, Coly, Enver Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, İzzet Topatar, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Piatek (dk. 36) (Başakşehir)

Sarı kart: Rroca (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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