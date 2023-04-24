Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan futbolseverleri büyüleyen gol - Son Dakika
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Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan futbolseverleri büyüleyen gol

24.04.2023 17:56
Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan futbolseverleri büyüleyen gol

Adnan Januzaj, Başakşehir'in Giresunspor deplasmanında ceza sahası dışından attığı muhteşem golle taraftarları coşturdu. Devre arasında İspanyol ekibi Sevilla'dan kiralanan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda kulübüne geri dönecek.

Spor Toto Süper Lig''in 31. hafta maçında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Başakşehir, Adnan Januzaj'ın golüyle öne geçti.

Akıl dolu! Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

AKIL DOLU VURUŞ

Patryk Szysz'in sol kenardan kestiği topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında seken topu kontrol eden Januzaj, ayağının dışıyla şutunu çekti. Kaleci Onurcan Piri, havadan falsolu ve sert gelen şuta hiçbir şey yapamadı.

Akıl dolu! Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Devre arasında İspanyol ekibi Sevilla'dan kiralanan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda kulübüne geri dönecek. Januzaj; şimdiye dek Manchester United, Dortmund, Sunderland, Real Sociedad ve Sevilla formaları giydi.

Akıl dolu! Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol
Akıl dolu şut! Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol
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Son Dakika Spor Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan futbolseverleri büyüleyen gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan futbolseverleri büyüleyen gol - Son Dakika
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