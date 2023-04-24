Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan futbolseverleri büyüleyen gol

Spor Toto Süper Lig''in 31. hafta maçında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Başakşehir, Adnan Januzaj'ın golüyle öne geçti.

AKIL DOLU VURUŞ

Patryk Szysz'in sol kenardan kestiği topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında seken topu kontrol eden Januzaj, ayağının dışıyla şutunu çekti. Kaleci Onurcan Piri, havadan falsolu ve sert gelen şuta hiçbir şey yapamadı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Devre arasında İspanyol ekibi Sevilla'dan kiralanan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda kulübüne geri dönecek. Januzaj; şimdiye dek Manchester United, Dortmund, Sunderland, Real Sociedad ve Sevilla formaları giydi.