Başakşehir-Kayserispor: 1-1 Beraberlik

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Jerome Opoku (Dk. 81 Ba), Onur Bulut, Onur Ergün (Dk. 70 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 70 Crespo), Brnic, Deniz Türüç, Shomurodov (Dk. 70 Ömer Faruk Beyaz), da Costa (Dk. 81 Selke)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Denswil, Carole, Jung (Dk. 62 Benes), Ackah (Dk. 72 Karimi), Mendes (Dk. 81 Dorukhan Toköz), Aaron Opoku (Dk. 81 Burak Kapacak), Cardoso, Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek)

Goller: Dk. 41 Brnic (RAMS Başakşehir), Dk. 68 Cardoso (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Jung (Zecorner Kayserispor), Dk. 84 Ba (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

61. dakikada Başakşehir atağında sağ kanattan Deniz Türüç'ün kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Jerome Opoku, kafayla topu ağlara gönderirken hakem Kadir Sağlam, önce golü verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Opoku'nun yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlağın Opoku'nun kendi eline çarptığı gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

68. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında Aaron Opoku'nun pasıyla penaltı noktasının solunda Cardoso topla buluştu. Oyuncunun yerden şutunda, savunmada Duarte'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluştu: 1-1

Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.