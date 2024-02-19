Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Dubois'in hatalı pasında rakip ceza alanı ortasında araya giren Carole'un pasında topla buluşan Nazon, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Başakşehir'de Ba'nın hatalı pasında araya giren Arif Kocaman'ın pasında top buluşan Ali Karimi'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
30. dakikada sağ taraftan Kemen'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol tarafında Figueiredo'nun kafayla indirdiği topa Piatek'in dokunuşunda Abeid'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
Başakşehir: Volkan Babacan, Kemen, Ba, Opoku, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Abeid (Emirhan İlkhan dk. 34), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek
Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Aleksic, Davidson, Keny, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Boa Morte, Kartal Kayra, Ali Karimi, Cardoso, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Mane, Ramazan Civelek, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Nazon (dk. 9), Ali Karimi (dk. 15) (Kayserispor)
Sarı kart: Ali Karimi (Kayserispor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düştü - Son Dakika
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