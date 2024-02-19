Başakşehir, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düştü - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düştü

Başakşehir, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düştü

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Nazon ve Ali Karimi'nin attığı gollerle Kayserispor öne geçti.

19.02.2024 20:52
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Dubois'in hatalı pasında rakip ceza alanı ortasında araya giren Carole'un pasında topla buluşan Nazon, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada Başakşehir'de Ba'nın hatalı pasında araya giren Arif Kocaman'ın pasında top buluşan Ali Karimi'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

30. dakikada sağ taraftan Kemen'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol tarafında Figueiredo'nun kafayla indirdiği topa Piatek'in dokunuşunda Abeid'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Başakşehir: Volkan Babacan, Kemen, Ba, Opoku, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Abeid (Emirhan İlkhan dk. 34), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Aleksic, Davidson, Keny, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Boa Morte, Kartal Kayra, Ali Karimi, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Mane, Ramazan Civelek, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Nazon (dk. 9), Ali Karimi (dk. 15) (Kayserispor)

Sarı kart: Ali Karimi (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başakşehir, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düştü - Son Dakika
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