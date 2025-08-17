Başakşehir, Kayserispor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Başakşehir, Kayserispor'u 1-0 Geçti

17.08.2025 22:29
Başakşehir, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Golü Ivan Brnic attı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Nuno da Costa'nın rakiplerini geçip ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

28. dakikada Kayserispor'un kendi yarı alanında kaptırdığı topta araya giren Nuno da Costa'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Nuno da Costa'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

41. dakikada Eldor Shomurodov'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Onur Ergün'ün arka direğe yaptığı ortada altıpas üzerinde Ivan Brnic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Onur Bulut, Onur Ergün, Umut Güneş, Ivan Brnic, Deniz Türüç, Eldor Shomurodov, Nuno da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Davie Selke, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Berkay Aslan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Stefano Denswil, Lionel Carole, Gideon Jung, Yaw Ackah, Joao Mendes, Aaron Opoku, Miguel Cardoso, Carlos Mane

Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Ali Karimi, Laszlo Benes, Burak Kapacak, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Ivan Brnic (dk. 41) (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir, Futbol

