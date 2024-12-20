Başakşehir Konferans Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
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Başakşehir Konferans Ligi'ne Veda Etti

Başakşehir Konferans Ligi\'ne Veda Etti

Başakşehir, Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

20.12.2024 01:39
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(ANKARA)- Konferans Ligi'nin 6. haftasında Cercle Brugge'ye konuk olan Başakşehir sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve UEFA Konferans ligine veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nin. 6. haftada Belçika ekibi Cercle Brugge  ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda saat 23.00'da başlayan maçı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Istvan Vad yönetti.

74. dakikada Krzysztof Piatek Başakşehir'i 1- 0 öne geçiren golü attı. 82. dakikada Paris Brunner ile Cercle Brugge beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Başakşehir, 24 takım arasında  yer alamadı ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Başakşehir Konferans Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika

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