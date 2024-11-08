Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 Geçti

Spor

Stat: Parken

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)

Kopenhag: Trott, Huescas, Pereira, Lopez, Diks, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson, Keny

Gol: Dk. 26 Keny (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Diks, Dk. 13 Lopez, Dk. 21 Onugkha (Kopenhag), Dk. 17 Ba, Dk. 45+1 Berat Özdemir (RAMS Başakşehir)

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Danimarka ekibi Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.