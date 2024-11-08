UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada ceza sahasına sokulan Berkay'ın pasında sağ kanatta Deniz'in şutu üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Mattsson'un şutunda top kaleci Muhammed çeldi. Dönen topla buluşan Chiakha meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
80. dakikada savunma ile kalecinin hatasını iyi değerlendiren Piatek topu boş ağlara gönderdi. 1-2
83. dakikada Lopez'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Chiakha kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2
Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia
Kopenhag: Trott, Huescas (Gocholeishvili dk. 46), Gabriel, Diks, Lopez, Clem (Larsson dk. 73), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Claesson dk. 46), Mattsson, Onugkha (Cornelius dk. 60, Chiakha dk. 76)
Yedekler: Theo Sander, Runarsson, Garananga, Hojer, Achouri
Teknik Direktör: Jacob Neestrup
Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Ba (Hamza Güreler dk. 46), Opoku, Lima, Berkay (Ömer Ali Şahiner dk. 86), Onur (Crespo dk. 86), Berat, Keny, Davidson (Deniz Türüç dk. 61), Figueiredo (Piatek dk. 71)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Emre Kaplan, Serdar Gürler, Pelkas, Metin Emre Karaal
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Chiakha (dk. 79 ve 83) (Kopenhag), Keny (dk. 26), Piatek (dk. 80) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Diks, Lopez, Onugkha (Kopenhag), Ba, Berat, Davidson, Deniz Türüç, Lima, Piatek (Başakşehir) - KOPENHAG
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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