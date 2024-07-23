Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek - Son Dakika
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Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayacağı müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Müsabakada Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dalibor Vujisic olacak.

23.07.2024 14:19
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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayacağı müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Dalibor Vujisic görev alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek - Son Dakika
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