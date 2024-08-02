Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, maçta çok fazla gol kaçırdıklarını belirtti ve oyuncularına teşekkür etti. Başakşehir, bir sonraki turda Gürcistan'ın Iberia takımıyla eşleşti.

02.08.2024 00:55
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmada çok fazla gol kaçırdıklarını belirtti.

Çağdaş Atan, San Marino Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok sıcak ve nemli bir havada mücadele ettiklerini dile getiren Çağdaş Atan, "Maçın başında biraz zorlandık. Rakip, genelde kullandığı formatın dışında oynadı. Başta rakip sahaya yerleşmede zorlandık. Doğru formasyonu bulunca çok fazla pozisyona girdik. Çok gol kaçırdık. Oyuncularıma bu sıcak havada gösterdikleri mücadeleden ve oyuna olan bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Gürcistan'ın Iberia takımıyla eşleştik. Iberia'nın seviyesi La Fiorita'dan daha yüksek. En kısa sürede analizlerimizi yapıp maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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