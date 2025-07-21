Başakşehir, PFK Cherno More Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL