Başakşehir Rizespor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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Başakşehir Rizespor'u 2-0 Geçti

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı aldı.

18.01.2025 16:49
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler (Dk. 41 Lima), Opoku, Ba, Onur Ergün (Dk. 72 Berat Özdemir), Deniz Türüç (Dk. 90 Ömer Ali Şahiner), Crespo, Kemen, Davidson (Dk. 90 Djalo), Figueiredo, Keny

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi (Dk. 84 Anıl Yaşar), Alikulov, Mithat Pala (Dk. 84 Hojer), Hadziahmetovic (Dk. 62 Olawoyin), Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic (Dk. 73 Jurecka), Akintola (Dk. 84 Emrecan Bulut), Sowe

Goller: Dk. 21 Figueiredo (Penaltıdan), Dk. 90+11 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Grbic, Dk. 44 Mithat Pala, Dk. 68 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 47 Ba, Dk. 50 Crespo, Dk. 68 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Crespo, Kemen ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Grbic gole izin vermedi.

79. dakikada Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Lima'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte Taha Şahin'in ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.

90+11. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Crespo, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'e verdi. Bu oyuncu, topu arka direkteki Kemen ile buluşturdu. Açısını kaybeden Kemen, arka direğe ortaladı. Ömer Ali, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Rizespor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

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