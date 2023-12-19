Başakşehir-Sivasspor maçının VAR\'ı Arda Kardeşler oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek. - SİVAS