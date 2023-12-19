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Başakşehir, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. - Son Dakika
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Başakşehir, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış müsabakasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Piatek 2 penaltı golü atarken, Pelkas da bir gol kaydetti.

Başakşehir, Sivasspor\'u 3-1 mağlup etti.
19.12.2023 - 18:58,
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış müsabakasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abeid, Charisis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını işaret etti.

51. dakikada Piatek, yerden düzgün yaptığı vuruşla penaltıyı gole çevirdi. 2-1

53. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası savunmadan seken top, ceza sahası içinde Duarte'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda Sivasspor savunmasında Alaaddin Okumuş, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

62. dakikada Abeid'in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu sektirdi. Pozisyonun takibini yapan Pelkas, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR tarafından yapılan inceleme sonrası gol kararı çıktı. 3-1

75. dakikada Alaaddin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın bekletmeden sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+1. dakikada sol taraftan Aleksic'in açtığı ortada Deniz Türüç'ün sol ayağı ile ceza sahası içi sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.

Hakemler: Mete Kalkavan, Caner Özaral, Mert Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Ömer Ali Şahiner dk. 89), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Karzev dk. 90+2), Deniz Türüç, Abeid (Emirhan İlkhan dk. 82), Pelkas (Aleksic dk. 81), Figueiredo (Serdar Gürler dk. 82), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Keny, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Kvet dk. 64), Burak Kapacak (Rodrigues dk. 64), Charisis, Saiz (Koita dk. 78), N'Jie (Barrow dk. 64), Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Appindangoye, Abdülkadir Parmak, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Krzysztof Piatek (dk. 45 pen. ve 51 pen.), Dimitris Pelkas (dk. 62) (Başakşehir), Samuel Saiz (dk. 26) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Başakşehir) Uğur Çiftçi, Charisis (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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