 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir, Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yenen RAMS Başakşehir, teknik sorumlu Mustafa Keçeli'nin açıklamalarına göre üst sıralara çıkmak istiyor.

Başakşehir, Sivasspor\'u yenerek üst sıralara tırmandı
19.12.2023 - 19:37,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik sorumlu Mustafa Keçeli, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçeli, "Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımlar, yüksek puanla gidecek gibi gözükmüyor. Kazanıp yukarı çıkmak istiyorduk. Sivasspor, puanlarının çoğunu deplasmanda aldı. Sivas iyi bir geçiş takımı, iyi çalıştık o konuda. Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. İki penaltı aldık. Birkaç sorunumuz var, onları da transferlerle halletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Mustafa Keçeli, Başakşehir, Sivasspor, Basın Toplantısı, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmandı - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
17:17 İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:59:27. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement