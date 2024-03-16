Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına negatif ayrımcılık yapılıyor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizden istenilenle bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü'nün geçmiş haftalarda Eryaman Stadı'nda müsabakalara tek takım olarak çıktığını ve Gençlerbirliği'nin maçlarını Aktepe Stadı'nda oynadığını belirterek, "Başakşehir gelince veya Anadolu takımları oynayınca maalesef üvey evlat muamelesine devam ediliyor. Dün Gençlerbirliği burada bir maç oynuyor. Tahminimce tabii Keçiören'de oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar almadılar. Onlar da burada oynamak istediler. Buna da hak veriyorum. Ama burası ülkenin başkenti. İki tane genç jenerasyon hoca, oynamak isteyen, geriden oyun kurmak isteyen, topa sahip olmak isteyen taraf var. Hocanın da mantalitesinde pas oyunu var ama neyle kıyaslayacağız, genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz? Bizden istenilenle, bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım. Yani tamam büyük takımlarımız çok değerli bizim için, onların maçlarında neden iptal oluyor, saha başka tarafa alınıyor da bizim maçımız burada 2 gün üst üste 2 maç oynamak zorunda bırakılıyor" diye konuştu.
Oyuncularının maçın başından sonuna kadar oyun planına sadık kalmaya çalıştığını dile getiren Atan, Başakşehirli futbolcuların saha zeminine göre hem pas başarı oranı hem de topa sahip olma oranının makul derecede olduğunu kaydetti. Girdikleri pozisyonlarda da bitiricilik anlamında sorunlar yaşadıklarını aktaran Çağdaş Atan, "1-2 bireysel performans aşağıda kaldı ve gerçekten kötü goller yedik. Bizim kalitemize göre yediğimiz gol sayısına yakışmayacak goller yedik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.
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