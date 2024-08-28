Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Konferans Ligi, oyunumuzun seviyesini görmek için önemli olacak - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Konferans Ligi, oyunumuzun seviyesini görmek için önemli olacak

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's Athletic maçının ardından yeni formatta mücadelede edecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Konferans Ligi'nin oyunlarının seviyesini görmek için önemli olacağını söyledi.

28.08.2024 23:04
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's Athletic maçının ardından yaptığı açıklamada, yeni formatta mücadelede edecekleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Konferans Ligi, oyunumuzun seviyesini görmek için önemli olacak" dedi.

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı St. Patrick's Athletic'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Atan, "Başakşehir organizasyonu gerçekten saygıyı hak eden organizasyondur. Tam hakkını almadığını düşünüyorum. Son 1 senedir bunu yaşadım. Önce bunun hakkını vermemiz gerekiyor. İlk amacımız Avrupa kupalarına kalmak ve ülke puanına katkıda bulunabilmek. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu oyunun gerçek mimarı oyuncularımız. Son 2 maçtaki baskı kalitemiz çok önemli. İlk ve 2. golde 6-7 adamla ceza sahasında olmamız önemli. Bu başarıyı hediye etmek istediğim kişi Göksel Başkan. Gece gündüz çalışmasının amacı gruplara kalmaktı. Oyuncularımla ilgili hayallerim daha büyük. Gruplarda iyi performans gösterip, son 16'ya ya da çeyrek finale kalırsak bizim için çok önemli olacak. Ben açıkçası bugün oyundan keyif aldım. 6 maç oynadık, 5 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Genel olarak maçlarda oyunu domine ettik. Ülke futboluna, puanına yaptığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz. 3 kupaya da eşit seviyede önem vereceğiz. Amacımız gruplardan çıkabilmek. Bunun için kura şansı da önemli. Yapacağımız transferlerde takıma katkı sağlarsa, önümüzü görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"60 günün sonunda buraya kalmayı hedefliyorduk"

Mücadelenin 6. dakikasında sakatlanarak yerini Kemen'e bırakan Duarte'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Duarte'nin sakatlanması bizim için negatif bir durum. Birkaç pozisyonda oynayabilen bir oyuncu haline geldi. Rakibin bir iki geçiş haricinde başka tercihinin olamayacağını düşünüyorduk. Rakibi kalemize mümkün olduğunca uzak tutmak istiyorduk. Bugün rakibe 1 korner arttırarak bunu gerçekleştirdik. Ömer Ali, 3 hafta aramızda olmayacak. 60 günün sonunda buraya kalmayı hedefliyorduk. Ömer Ali'nin durumu daha ciddi gözüküyor. Duarte, daha ufak olduğunu söyledi. 2 oyuncumuz konusunda milli takım arası olması önemli" diye konuştu.

"2 oyuncu net, gidişata göre 1 oyuncu daha kadroya katabiliriz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Atan, "Bir sol bek arıyoruz. Sağ öne bir oyuncu arıyoruz. Orada Deniz'i zorlayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Kulübün şartlarının elverdiği doğrultuda transfer yapacağız. 2 oyuncu net, gidişata göre 1 oyuncu daha kadroya katabiliriz" dedi.

"Konferans Ligi, oyunumuzun seviyesini görmek için önemli olacak"

Konferans Ligi'nde gruplara kalmanın kendi kariyeriyle ilgili bir beklentiyle örtüşmediğini dile getiren Çağdaş Atan, "Kendi kariyerim adına hiçbir beklentimiz yoktu. Başakşehir Kulübü'nün organizasyonunu gördükten sonra, oyuncularımın plana sadık kalıp, çalışmalarını gördükten sonra benim istediğim sadece kulüp adınaydı. Kulübün marka değerini daha büyütmek istiyoruz. Konferans Ligi, oyunumuzun seviyesini görmek için önemli olacak. Elemelerdeki rakiplere saygı duyduk. Bizim gibi değişimleri olan takımın içerisine hızı katmaya çalışıyoruz. Biz o formata ayak uydurabileceğimizi düşünüyorum. 3 içeride, 3 deplasmanda farklı takımlarla maç oynayacağız" açıklamasında bulundu.

"Başakşehir, bu ligde en iyi set oyunu oynayan takım"

Kendisi ve ekibi olarak çalıştıkları her takımda topu talep ettiklerini belirten Atan, "Biz takım olarak bir değişim içerisindeyiz. Biz bu takımın içerisine hızı katmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene hız seviyesi çok düşüktü. Geçen seneki takımın daha ağır oynaması gerekiyordu. Elimizdeki kadro bunu gerektiriyordu. Buna rağmen hızlı hücumlar yaptığımız, hücum setlerini bariz gösterdik. Hız olmazsa olmaz. Geriden oyun kurmakta zorluk çekmedik. Bugün Pelkas ve Berkay'ı daha derine getirip, iç koridorlara hücum etmeye çalıştık. Şablonlar çok net çıktı. 6'lı savunmaya hücum etmek kolay değil. İki rakibe aynı oyun sistemiyle oynadık. Biz pahalı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun içerisinde kapalı savunmaya hücum ediyoruz. Başakşehir, bu ligde en iyi set oyunu oynayan takım. Biz he rakibe birebir adam baskısı yapıyoruz. Bunlar hiç kolay değil. Set hücumu oynamak futbolun en zor işi" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Konferans Ligi, oyunumuzun seviyesini görmek için önemli olacak - Son Dakika

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