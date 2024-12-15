Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

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BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan , " Fenerbahçe 'nin daha gergin olması ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İlk yarısını iyi oynamadığımız ama ikinci yarısını daha iyi oynadığımız bir maç oldu. Perşembe günü final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza Avrupa'da devam edeceğiz. Enteresan ve zor bir maç olacak" dedi.

Başakşehir FK, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ama daha sonra yorgunlukların ortaya çıktığını belirten Çağdaş Atan, "Bugünkü bizim için büyük zorluğun fiziksel olarak yorgunluk seviyemizin nerede olduğuydu. Maça harika bir giriş yaptık. Baskı yaparak başladık. Sonrasında yorgunluk seviyemizin beklediğimizin üstünde olduğunu gördüm. Rakibi ortaya zorlamaya çalıştık. Net pozisyon vermeden uzaktan bir şutla gol yedik. İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunda sakin kalmak istedik. Ba'nın lüzumsuz kırmızı kartı. Deniz ve Opoku'nun gördüğü sarı kartlar. 3'ü de cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin daha gergin olması ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi yönlendirmelerle iyi futbol oynamaya başladık. Güzel de bir gol attık. 5 stoper özellikli oyuncuyla savunma yapmaya başladık. En Nesyri golü attı. 55 dakikasını 10 kişi oynadığımız, ilk yarısını iyi oynamadığımız ama ikinci yarısını daha iyi oynadığımız bir maç oldu. İyi alan kapattığımız maçı kaybettik. Perşembe günü final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza Avrupa'da devam edeceğiz. Enteresan ve zor bir maç olacak. 72 saatten kısa sürede 3'üncü maçı oynuyoruz. Fenerbahçe'nin bugün 3 oyuncusu sakatlandı. Bu periyodu geçmek kolay değil. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi" şeklinde konuştu.

Teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı istatistiğinin hatırlatılmasının üzerine Çağdaş Atan, "Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu sadece büyük maçlar belirlemez. Benim teknik direktörlükte 5'inci yılım. Benim çalıştırdığım takımların bütçelerine ve benim istatistiklerime bakarsınız. Fenerbahçe'ye karşı 3 maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor ile. Birisi gol atmamış takımla burada. Geçen sene 90+5'te golü yedik. Veremeyeceğimiz cevap yok" ifadelerini kullandı.

Skor 1-1'e gelince Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelerden bahseden Çağdaş Atan, "Oyunu 1-1'e getirdiğimiz dönemde rakibimiz tek santrfor oynuyordu. Sonra rakibimiz Mert Müldür ve En Nesyri hamlesi yaptı. Dzeko ve En Nesyri iki tane harika kafacı. Bir tane vurdurduğumuz top gol oldu. 3'üncü gol korner. Bizim yemeye alışık olduğumuz gollerden değil aslında" dedi.

Sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgi veren Atan, "Muhammed antrenmandan sonra 2-3 tane kendisini iyi hissettiği top istedi. Kaburgasının altında kas sıkıntısı var. Salı – çarşamba aramıza katılır diye umuyoruz. Onur'un kalçasında bir problem var. Perşembe günü oynayıp oynamayacağını Salı veya Çarşamba göreceğiz" diye konuştu.

'BURADA TRANSFER VE GELİŞİM BİTMEZ'

Çağdaş Atan, transfer ile ilgili gelen soruya ise, "Burası Türkiye'nin 6 şampiyon takımından bir tanesi. Burada transfer ve gelişim bitmez. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Takımımı 3-4 tane oyuncuyla güçlendirip vites artırmak istiyoruz. Ben ikinci yarı daha güçlü bir Başakşehir izleyeceğimizi düşünüyorum" cevabını verdi.