Emre Belözoğlu'ndan 7-0'lık mağlubiyet sonrası olay sözler: Galatasaray'a teşekkür ederim - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan 7-0'lık mağlubiyet sonrası olay sözler: Galatasaray'a teşekkür ederim

12.11.2022 22:40
Emre Belözoğlu'ndan 7-0'lık mağlubiyet sonrası olay sözler: Galatasaray'a teşekkür ederim

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a 7-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadele sonrası oldukça üzgün olan genç hoca, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I VE OKAN HOCA'YI TEBRİK EDERİM"

Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.

"SÖYLEYECEKLERİM BU MAÇ İÇİN BU KADAR"

Mücadeleyi değerlendiren genç hoca, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar." ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan 7-0'lık mağlubiyet sonrası olay sözler: Galatasaray'a teşekkür ederim - Son Dakika


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