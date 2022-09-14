Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak

14.09.2022 20:19

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Fiorentina maçı öncesi açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bir dönem İtalyan ekibini de çalıştıran Fatih Terim ile ilgili, "Bildiğim kadarıyla Fatih Terim bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Fatih Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır" şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. maçında Başakşehir, sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Gruba iyi başladık. Ama Fiorentina'nın da değerini biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Önceki fikstürlerde çok fazla maç kazanamadılar ama hala onları grupta favori olarak görüyorum. Ama bu maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HERKES, FATİH TERİM GİBİ OLMAK İSTER"

Fatih Terim ile ilgili gelen soruya genç çalıştırıcı, "Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini." ifadelerini kullandı.

'Gelmiş geçmiş en büyüğü' diyen Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim bombası: Bizimle birlikte olacak

"HER ZAMAN ÜLKE FUTBOLUNDAKİ YERİ FARKLI OLACAK"

Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in karşılaşmayı izleyip izlemeyeceği yönünde gelen soruya ise, "Bildiğim kadarıyla Fatih Terim, bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da (Perşembe) çok güzel kendisi için bir belgesel var. Fatih Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır." şeklinde cevap verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! SPOR Emre Belözoğlu: Bu zamana kadar oynadığımız en zorlu maçlardan biri olacak Son dakika haberleri! SPOR Emre Belözoğlu: Bu zamana kadar oynadığımız en zorlu maçlardan biri olacak CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:47 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 20:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement