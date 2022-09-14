Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. maçında Başakşehir, sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Gruba iyi başladık. Ama Fiorentina'nın da değerini biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Önceki fikstürlerde çok fazla maç kazanamadılar ama hala onları grupta favori olarak görüyorum. Ama bu maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HERKES, FATİH TERİM GİBİ OLMAK İSTER"

Fatih Terim ile ilgili gelen soruya genç çalıştırıcı, "Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ÜLKE FUTBOLUNDAKİ YERİ FARKLI OLACAK"

Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in karşılaşmayı izleyip izlemeyeceği yönünde gelen soruya ise, "Bildiğim kadarıyla Fatih Terim, bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da (Perşembe) çok güzel kendisi için bir belgesel var. Fatih Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır." şeklinde cevap verdi.